الدوحة 25 صفر 1444 هـ الموافق 21 سبتمبر 2022 م واساستقبل سمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر المهنئين باليوم الوطني للمملكة الـ 92 في الحفل الذي أقامته سفارة المملكة في الدوحة.واشتمل الحفل على كلمة لسمو السفير أشار فيها للإنجازات المتتالية التي حققتها المملكة ، مؤكداً بأن المملكة تمضي قدماً نحو المستقبل تحت "رؤية المملكة 2030" والتي يقودها سمو ولي العهد -حفظه الله- .وأشار إلى عمق الروابط التاريخية والأخوية التي تربط الدولتين الشقيقتين المملكة وقطر ، مضيفا أن الزخم والحراك النشط الذي تشهده علاقات البلدين بعد إطلاق أعمال مجلس التنسيق السعودي القطري المشترك، وما يقوم به من دور فعال لتعميق مجالات التعاون والدفع بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أوسع لخدمة مصالح البلدين الشقيقين.وأثنى على الاستعدادات المتميزة والجهود الكبيرة التي تبذلها دولة قطر لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022 وعبر عن تمنياته بنجاح البطولة.وتضمن برنامج الحفل على أداء للعرضة السعودية وركناً للمأكولات والقهوة السعودية ومعرضاً للصور والأعمال الفنية وعروضاً مرئية تبرز إنجازات المملكة ماضياً وحاضراً.حضر الحفل معالي الشيخ خالد بن حمد آل ثاني ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع بدولة قطر الدكتور خالد بن محمد العطية, ووزير الدولة رئيس مكتبة قطر الوطنية الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري, ووزير الرياضة والشباب القطري صلاح الغانم العلي, ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية غانم بن شاهين الغانم وسمو الشيخ محمد بن حمد آل ثاني وزير التجارة والصناعة والشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي ورئيس هيئة أركان القوات المسلحة القطرية الفريق الركن طيار سالم بن حمد النابت, ورجال الأعمال والأعلام والثقافة والرياضة ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية والمواطنين القطريين والسعوديين.// انتهى //19:58ت م0228