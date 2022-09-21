الرياض 25 صفر 1444 هـ الموافق 21 سبتمبر 2022 م واسأعلنت هيئة المسرح والفنون الأدائية - اليوم - عن إطلاق البرنامج التدريبي "المحترف المسرحي" مطلع شهر أكتوبر المقبل على مدار ثلاثة أشهر متواصلة، حيث سيقام في ثلاث مدن هي الرياض، والدمام، وجدة، وذلك ضمن مبادرة تطوير المهارات "إحدى المبادرات الإستراتيجية للهيئة".ويقدم البرنامج التدريبي نخبة من المدربين المحترفين ذوي الخبرة الطويلة في مجال التدريب المسرحي، بقيادة نضال الأشقر التي تعد من الأسماء المهمة في تاريخ المسرح العربي، ويندرج تحت البرنامج مستويان للمحترفين والمبتدئين، وينفذ كل مستوى على مدار 14 يوماً، مشتملاً على 48 ساعة تدريبية في المدن الثلاث، بمعدل أربع ورش تدريبية مختلفة لكل مسار، وبموضوعات مختلفة، تشمل: الممثل والغرض المسرحي، الصوت البشري، الممثل والقناع، وورشة إعداد الممثل.ويستهدف البرنامج تدريب 26 مشاركاً في المسار المبتدئ، و16 للمسار المحترف في كل مدينة، بمجموع 126 متدرباً للبرنامج إجمالاً، كما يستهدف الممارسين الحاليين في القطاع من المسرحيين الراغبين في تطوير مهاراتهم في المجال، وذلك بهدف تنمية مهارات الممثل الأدائية كالأداء الجسدي والتعبيري بالوجه والصوت، والتوعية بمفهوم القناع المسرحي، والتدرب على كيفية توظيفه وتطوير استخداماته، إلى جانب تعزيز ثقة المتدربين بأنفسهم وقدراتهم من خلال تطوير الأداء الصوتي، للوصول إلى سلوك احترافي مثالي أثناء التمثيل.وتأتي أهداف البرنامج متوافقة مع الأهداف الإستراتيجية لهيئة المسرح والفنون الأدائية، وجانباً من دور الهيئة في تنمية المواهب المسرحية، وتوفير برامج تعليمية وتدريبية تُسهم في تطوير القطاع، وتنعكس على جودة ومستوى العروض المسرحية.// انتهى //20:17ت م0229