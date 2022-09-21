اقتصادي / بورصة المغرب تغلقُ على ارتفاع
الأربعاء 1444/2/25 هـ الموافق 2022/09/21 م واس
الرباط 25 صفر 1444 هـ الموافق 21 سبتمبر 2022 م واس
أَغْلَقَتِ البورصة المغربية اليوم على ارتفاع في التعاملات، مسجلاً مؤشرها الرئيس (مازي) تقدماً بنسبة 0.16%، بـ 12.231,15 نقطة.
فقد تقدم مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.13% ليستقر عند 985,18 نقطة، فيما تقدم المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 0.05% مسجلاً 910,95 نقاط.
وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 2,13 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 634,53 مليار درهم مغربي.
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20:30ت م
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