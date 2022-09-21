الدمام 25 صفر 1444 هـ الموافق 21 سبتمبر 2022 م واساستكملت أمانة الشرقية وبلديات المنطقة التابعة لها جميع الاستعدادات والترتيبات لإبراز مظاهر الاحتفاء بمناسبة اليوم الوطني الـ92 للمملكة بعنوان شعار (هي لنا دار) .وأنهت بلدية رأس تنورة تركيب (٣٥٠٠) علم في الطرق الرئيسة وفي مناطق متفرقة بالمحافظة، و( ١٠٠ ) كشاف أخضر اللون، و( ١٠٠٠ ) متر من عقود الزينة الضوئية ملونة بالأخضر والأبيض، وكذلك ( ٣٠٠ ) شبك زينة ضوئية، ومجسمات تشكيلية ضوئية، و( ٢٠ ) لوحة تتضمن عبارات وطنية واللوقو الخاص بمناسبة اليوم الوطني في أنحاء متفرقة بالمحافظة.وقامت بلدية الجبيل بأعمال الصيانة لمساحة ٤٥٠٠٠ متر مربع للحدائق وزراعة ٢٥٠٠ شجرة وشجيرة، كما زِيدت ١٥٠٠٠ متر مربع من المسطحات الخضراء، و ٣٠٠٠ متر مربع من مغطيات تربة، بالإضافة إلى العديد من الأعمال الأخرى.وتستعد بلدية النعيرية لإقامة فعاليات احتفالية بمناسبة اليوم الوطني بحديقة الربيع بالمدخل الشمالي للمحافظة يوم الجمعة المقبل، حيث جُهِّز برنامج الفعاليات من خلال حزمة من الفقرات المتنوعة للأهالي والزائرين، كما سيُوزَّع عدد (١٥٠٠) هدية على الأطفال والمحتفلين.وزينت بلدية الخفجي شوارع المحافظة المراكز التابعة بـ (1600) علم ، بالإضافة إلى المداخل الرئيسة للمحافظة، التي تزيين بإنارات تجميلية تضيء جسم العمود (200) عامود، وتركيب مجسمات مضاءة .كما جملت بلدية الرفيعة المواقع الحيوية (الشوارع - والميادين - والملعب الرياضي - والحدائق - والمنتزه العام) بالوشاح الأخضر، وتركيب لوحات ( ميجا - موبي - اليوني بول) في الشوارع العامة بالنطاق العام والمراكز التابعة لها.وزينت بلدية عين دار المركز بتركيب عدد (500) علم على أعمدة الإنارة والمباني التابعة للبلدية، وتوشحت بأعلام المملكة، كما رُكِّبت (12) لوحة تحمل عبارات وطنية وصور القيادة الحكيمة، إضافة إلى تركيب (3) مجسمات تحمل عبارات وطنية، هذا وستُوزَّع الهدايا على المواطنين والمقيمين بهذه المناسبة الوطنية، وأُضيئن الميادين وأعمدة الإنارة والحدائق العامة بعدد (5) بعين دار والمراكز التابعة لها باللون الأخضر والأبيض على مساحة (47826) متراً مربعاً.// انتهى //20:43ت م0232