القاهرة 25 صفر 1444 هـ الموافق 21 سبتمبر 2022 م واسالتقى وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم، بالممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.وجرى خلال اللقاء مناقشة العلاقات المشتركة بين الجانبين وسبل تعزيزها وتفعيلها, بالإضافة إلى استعراض آخر مستجدات القضايا الإقليمية والدولية التي تهم الجانبين.//انتهى//20:50ت م0233