الرياض 25 صفر 1444 هـ الموافق 21 سبتمبر 2022 م واسصدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ 60 مواطنًا لقاء تبرع كل منهم بدمه عشر مرات.وفيما يلي أسماء المتبرعين الممنوحين ميدالية الاستحقاق: سلطان بن أحمد بن منصور العضيدان, عبدالعزيز بن موسى بن عبدالرحمن الموسى, أحمد بن إبراهيم بن خليل الزيد, زينب بنت كاظم بن محمود الشماع, نايف بن فايز بن سعيد الشهري, محمود بن عبدالله بن محمد القطان, عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز بمحمد الأحيدب, محمد بن عبدالله بن محمد العساف, مطلق بن عبدالحسن بن مطلق المطيري, العريف/ ماجد بن عبدالله بن حسن البطيان, النقيب مهندس/ أحمد بن عيسى بن أحمد آل عردان, رائد بن متعب بن حميد الحربي, سليمان بن محمد بن علي الزبيدي, إبراهيم بن أحمد بن موسى دغاس, الرقيب/ نهير بن ليلي بن شطي الشمري, الرائد/ فؤاد بن إبراهيم بن ناصر المهوس, خالد بن فهد بن طلال العريعر, محمد بن صالح بن محمد الريس, راكان بن جبرين بن محمد الجبرين, إبراهيم بن محمد بن أحمد الغامدي, المهندس/ رائد بن فوزي بن صالح عزب, بندر بن محمد بن عبدالله الشبيب, أمجد بن محمد بن حسن بالخيور, محمد بن خالد بن عقيل العقيل, الرقيب أول/ فهد بن نياف بن رجاء العمري, نظمي بن ماهر بن نظمي القطب, المقدم/ مشعل بن موسى بن غثيث العنزي, عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن الحمدان, نورة بنت فهد بن صالح العتيق, محمد بن صالح بن عبدالله العسكر, العقيد الركن/ محمد بن عبدالله بن عايض القحطاني, فيصل بن حمود بن فهد السراني, المقدم ركن/ سعود بن عواض بن عبدالله الغامدي, بندر بن عثمان بن عبدالمحسن التويجري, وليد بن سهل بن زين فارسي, عبدالكريم بن عبدالله بن عبدالكريم بن عيبان, مهند بن حسين بن محمد حكمي, باسل بن فهد بن صالح الريس, عبدالرحمن بن نايف بن فاهد المطيري, الرقيب/ خالد بن مخلد بن سعد العتيبي, عساف بن محمد بن محمد المنتشري, الوكيل رقيب/ سلمان بن جاسم بن سلمان العبدالله, الرقيب/ عبدالله بن شليل بن محمد القحطاني, النقيب/ بدر بن عيضة بن عواض الثبيتي, العريف/ خالد بن منور بن غريبان العلوي, الوكيل الرقيب/ دخيل الله بن سعدي بن دابس الزيني, الجندي/ يزيد بن إبراهيم بن محمد الصقر, المقدم الركن/ عبدالله بن سليمان بن علي السوليم, أنس بن سليمان بن عثمان الدايل, محمد بن فرج بن محمد اليامي, سعد بن محمد بن سعد القحطاني, تركي بن ناصر بن دخيل الجبر, محمد بن عبدالعزيز بن محمد الشعلان, إبراهيم بن عبدالعزيز بن إبراهيم السلولي, أحمد بن محمد بن عبدالله الزهراني, ممدوح بن سهل بن محمد الشثري, الرائد/ ناصر بن عوض بن ضيف الله الحربي, العنود بنت عبدالرحمن بن سليمان العيد, بدر بن حمد بن عبدالله الدوحان, فؤاد بن علي بن عبدالله الشهري.// انتهى //21:35ت م0241