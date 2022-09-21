بوستن 25 صفر 1444 هـ الموافق 21 سبتمبر 2022 م واسزار معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ اليوم جامعة بوستن بالولايات المتحدة الأمريكية، والتقى رئيس الجامعة الدكتور روبرت براون، ضمن جولة معاليه في الجامعات ومراكز الأبحاث الأمريكية.وناقش اللقاء إمكانية زيادة أعداد الطلبة السعوديين المبتعثين المقبولين للدراسة في الجامعة، وتقديم التسهيلات الممكنة لهم، وكذلك التعرّف على أهم المراكز البحثية بالجامعة والشراكة معها.وتناول اللقاء الحديث عن فرص الاستثمار التعليمي في المملكة، وإمكانية افتتاح فرع لجامعة بوستن في المملكة، وعقد الشراكات مع الجامعات السعودية.وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون القائم بين المملكة وأمريكا في المجالات التعليمية والعلمية، ودعم أوجه التعاون في مجال الابتعاث، إلى جانب استعراض تجربة المملكة في مجال التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد خلال الجائحة، وتطوير المناهج التعليمية، إضافةً إلى تقدم الجامعات السعودية في التصنيفات الدولية، وتقدم المملكة في مجال الأبحاث والنشر العلمي.// انتهى//21:54ت م0245