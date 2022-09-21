حائل 25 صفر 1444 هـ الموافق 21 سبتمبر 2022 م واساستكملت أمانة منطقة حائل جميع الاستعدادات والترتيبات لإبراز مظاهر الاحتفاء باليوم الوطني الـ 92، حيث تم تركيب أعلام وإضاءات باللون الأخضر والأبيض على مبنى الأمانة الرئيس وعلى الطرق والمحاور والميادين العامة والمنتزهات، إضافة إلى الإعداد والتحضير لإطلاق حزمة من الفعاليات الوطنية والأنشطة المصاحبة للاحتفال بهذه المناسبة الوطنية الغالية.وتضمنت التجهيزات التي قامت بها الأمانة تركيب ما يقارب 3000 علم وطني ترفرف خفاقة على السواري في الميادين العامة ومثبتة على أعمدة الانارة وأسوار المباني العامة، كذلك تم تركيب عدد 400 مجسم مضيئ يحمل هوية اليوم الوطني في الميادين والحدائق العامة، كما تم تركيب عدد 180 شعارا مضيئا و300 كشاف باللون الأخضر والأبيض، إضافة لتركيب 70 كشافا "1000 وات في منتزه المغواة الترفيهي، وتجهيز شاشات تلفزيونية بالميادين والمنتزهات العامة.وأطلقت الأمانة في وقت سابق بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية، مبادرة مجتمعية بتشكيل لوحة بشرية بعنوان "لوحة الدار" تم تشكيلها بـ 1500 متطوع من أبناء وبنات الوطن الغالي على مساحة إجمالية بلغت 2500م2.وأوضحت الأمانة أن الاستعدادات شملت إطلاق حزمة من الفعاليات والأنشطة الوطنية بمناسبة اليوم الوطني تضم "موسم أجا وسلمى" الذي يقام بالتعاون مع وزارة الثقافة بمركز المغواة الترفيهي خلال الفترة من 29 سبتمبر وحتى 7 أكتوبر، حيث تتنوع فعاليته بين الثقافية التي تعرف بالتراث الحائلي ومتحفاً لمدن حول العالم تشبه طبيعة حائل الجبلية وعروض "الهولوغرام" المرئية على الجبال، إضافة إلى فعاليات الطفل وغيرها من الفعاليات التي تستهدف جميع الفئات العمرية,كما قامت الأمانة بتجهيز مسيرة "باص العرضة السعودية " الذي ينطلق من ممشى منتزه الشفاء في الساعة الرابعة عصراً وحتى منتصف الليل، خلال الفترة من 21- 23 سبتمبر، من خلال مسار محدد ونقاط توقّف في محاور مرنة ليتوقف في منتزه الشفاء المجهّز بمساحة العرض مع الفرق الاستعراضية التي يصاحبها عدد من الفعاليات وتوزيع الهدايا.// انتهى //22:05ت م0247