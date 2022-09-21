لندن 25 صفر 1444 هـ الموافق 21 سبتمبر 2022 م واسرحب معالي وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي اليوم بعودة خمسة مواطنين بريطانيين كانوا محتجزين في شرق أوكرانيا، في إطار عملية تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا.وأعرب معاليه في تصريحٍ له اليوم عن شكره وامتنانه لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء على دوره في عملية التبادل، ولفخامة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لجهودهم لتأمين الإفراج عن المعتقلين.//انتهى//22:05ت م0249