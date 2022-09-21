القاهرة 25 صفر 1444 هـ الموافق 21 سبتمبر 2022 م واسأكد وزير الخارجية المصري الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ سامح شكري أن مؤتمر COP27 يتبنى نهجاً شاملاً يضمن الانخراط الفعال من جانب الأطراف المعنية كافة بعمل المناخ الدولي، بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني.واستعرض شكري في كلمته خلال اجتماع لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة حول تغير المناخ المنعقد على هامش أعمال الدورة ٧٧ للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك حالياً، المحددات التي تستند إليها رؤية بلاده لمؤتمر COP27، ومنها معالجة الشواغل الأفريقية في مجال المناخ، بما في ذلك تنفيذ تعهدات المناخ والتحول العادل نحو الاقتصاد الأخضر.وشدد على أهمية التكيُف مع تغير المناخ ومعالجة الخسائر والأضرار الناجمة عنه، فضلاً عن توفير تمويل المناخ المناسب للدول النامية وخاصةً في أفريقيا.//انتهى//22:07ت م0250