نيويورك 25 صفر 1444 هـ الموافق 21 سبتمبر 2022 م واسالتقى وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك اليوم نظيره الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وذلك على هامش أشغال الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون بين البلدين وسبل تطويرها, بالإضافة إلى استعراض القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.//انتهى//22:10ت م0253