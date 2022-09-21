نيويورك 25 صفر 1444 هـ الموافق 21 سبتمبر 2022 م واساجتمع الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية اليوم مع وفد من الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية وهيئة التفاوض السورية، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.وجرى خلال الاجتماع، مناقشة مستجدات الأزمة في سوريا، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.//انتهى//22:38ت م0258