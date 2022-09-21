أبها 25 صفر 1444 هـ الموافق 21 سبتمبر 2022 م واسأنهت اللجان التنظيمية لرالي عسير - اليوم - كافة الاستعدادات الفنية واللوجستية لانطلاق أولى جولات بطولة المملكة تويوتا للراليات 2022 التي ينظمها الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية خلال الفترة من 22 - 24 سبتمبر الجاري، بإشراف وزارة الرياضة ورعاية هيئة تطوير منطقة عسير، التي ستنطلق منافساتها بعد الافتتاح الرسمي الذي سيقام مساء غدًا في حديقة سما أبها بمشاركة أكثر من 40 متسابق ومتسابقة، عبر مسافة تبلغ نحو 768 كم منها 310 كم مراحل خاصة.وبعد انتهاء الفحص الفني لكافة السيارات المشاركة تم تصنيفها ضمن فئات المشاركين بإشراف عدد من الحكام المختصين، حيث سيتم التنافس بين 23 سائقاً في فئة T1 التي تضم مشاركة عدد من المتسابقين البارزين مثل بطل العالم لراليات الباها يزيد الراجحي إضافة إلى محمد التويجري ومثنى الشمري، وفي فئة T2 يتقدم بطل العالم السابق بفئة T3 أحمد الشقاوي المشاركين، إضافة إلى جعفر القحطاني وخالد الهمزاني.أما في فئة T3 تتقدم بطل العالم لفئة الباها دانية عقيل المشاركين في هذه الفئة إضافة إلى صالح السيف، وسيشهد الرالي أيضًا مشاركة بطل سباقات الدرفت سعيد الموري الذي يملك رصيداً جيداً من الخبرة في الراليات، ليواجه للمرة الأولى البطلة الصاعدة مها الحملي في فئة T4.يذكر أن منافسات رالي عسير 2022 ستنطلق صباح بعد غدٍ بانطلاقة جميع المشاركين نحو القسم الأول من الرالي والذي سيكون بين منطقة القدة والقاعة لمسافة 183.83 كم، في حين تنطلق منافسات اليوم الثاني من المنطقة الواقعة بين طريب والقاعة لمسافة 188 كم تقريبًا.// انتهى //22:39ت م0259