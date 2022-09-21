عواصم 25 صفر 1444 هـ الموافق 21 سبتمبر 2022 م واسقرَّرت بنوك مركزية في دول مجلس التعاون الخليجي رفعَ أسعار الفائدة في أعقاب قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي اليوم بزيادتها للمرة الخامسة خلال العام الحالي.وأعلنَ بنك الكويت المركزي رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية من 2.75% إلى 3.00%، كما تقرر أيضاً إجراء تعديل بنسب متفاوتة في أسعار التدخل في السوق النقدي المطبقة حالياً على جميع آجال هيكل سعر الفائدة، ويشمل ذلك عمليات إعادة الشراء "الريبو"، وسندات وتوّرق بنك الكويت المركزي، ونظام قبول الودائع لأجل، وأدوات التدخل المباشر، بالإضافة إلى أدوات الدَّين العام.وقرَّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي رفعَ "سعر الأساس" على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ 75 نقطة أساس من 2.4% إلى 3.15% بدءاً من يوم غد.كما أعلنَ مصرف البحرين المركزي رفعَ سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد من 3.25% إلى 4.00%، كما تم رفع سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 3.00% إلى 3.75%، ورفع سعر الفائدة على الودائع لمدة أربعة أسابيع من 4.00% إلى 4.75%. هذا بالإضافة إلى رفع سعر الفائدة الذي يفرضه المصرف المركزي على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض من 4.50% إلى 5.25%.وقرَّر مصرف قطر المركزي رفعَ سعر فائدة المصرف للإيداع بمقدار 75 نقطة أساس ليصبح 3.75%، ورفع سعر فائدة المصرف للإقراض بمقدار 75 نقطة أساس ليصبح 4.50%، ورفع سعر إعادة الشراء بمقدار 75 نقطة أساس ليصبح 4.00%.//انتهى//22:56ت م0261