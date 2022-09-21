الرياض 25 صفر 1444 هـ الموافق 21 سبتمبر 2022 م واسأجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، بمعالي وزيرة خارجية مملكة السويد آن ليند.وطمأن سموه، خلال الاتصال معاليها على سلامة الأسير السويدي الذي تسلمته المملكة اليوم من الجانب الروسي، مؤكداً سموه حرص واهتمام صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - على سلامة الأسير السويدي.كما أوضح سموه أن السلطات المعنية بالمملكة تعمل على تأمين مغادرة الأسير السويدي إلى بلاده في أقرب وقت.من جانبها عبرت وزيرة خارجية مملكة السويدي، عن تثمين بلادها للجهود المبذولة من سمو ولي العهد في الوساطة لإخلاء سبيل الأسير السويدي.// انتهى //22:56ت م0262