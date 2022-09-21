واشنطن 25 صفر 1444 هـ الموافق 21 سبتمبر 2022 م واسالتقى معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريِّف بعدد من مسؤولي الشركات ووجهات القطاع الخاص الأمريكي، باحثاً معهم الفرص الاستثمارية الواعدة بين البلدين في قطاعي الصناعة والتعدين، واستقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية، وذلك خلال زيارته الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية.وعقدَ الخريِّف اجتماعات ثنائية مع الرئيس التنفيذي لشركة "HALO"، كما التقى نائبَ رئيس شركة "Boeing"، والنائبَ الأعلى لرئيس شركة "Merck Millipore"، ونائبَ الرئيس التنفيذي لشركة Cargill، إضافة إلى قيامه بزيارة ميدانية لمقر شركة "Honeywell".١١واستعرض معاليه - خلال اللقاءات- خططَ الوزارة لتنمية قطاعي الصناعة والتعدين، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وحجم الفرص التي يوفرها في العديد من الأنشطة لجذب الاستثمارات النوعية، كما بحث سبل تعزيز التعاون مع الشركات الأمريكية في عدد من القطاعات المستهدفة، والمساهمة في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.حضرَ الاجتماعات معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة الزامل، والرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية المهندس سليمان المزروع، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية الدكتور عبد الرحمن القرطاس.// انتهى //23:10ت م0263