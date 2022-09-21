نيويورك 25 صفر 1444 هـ الموافق 21 سبتمبر 2022 م واسالتقى وزير الخارجية الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني - في نيويورك اليوم- وزيرَ الخارجية الصربي نيكولا سيلاكوفيتش، على هامش انعقاد أعمال الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، إضافةً إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.//انتهى//23:12ت م0265