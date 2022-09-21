واشنطن 25 صفر 1444 هـ الموافق 21 سبتمبر 2022 م واسأعلنت الولايات المتحدة تقديمَ حوالي 200 مليون دولار من المساعدات الإنسانية الإضافية من خلال المنظمات الدولية والشركاء من المنظمات غير الحكومية في المكسيك وأمريكا الوسطى.وأوضحَ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - في بيان صحفي اليوم- أن المساعداتِ ستدعم الاحتياجات الإنسانية والحماية للاجئين وطالبي اللجوء والمشردين داخلياً وعديمي الجنسية والمهاجرين المستضعفين في المكسيك وأمريكا الوسطى.وأكد أنتوني بلينكن، بأن الجهود مستمرة من خلال المنظمات الدولية والشركاء من المنظمات غير الحكومية لمساعدة الحكومات من خلال توفير مجموعة من الدعم عبر المنطقة.// انتهى //23:13ت م0266