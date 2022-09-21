الرياض 25 صفر 1444 هـ الموافق 21 سبتمبر 2022 م واسأجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، بمعالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.وطمأن سموه معاليه خلال الاتصال على سلامة الأسيرين الأمريكيين اللذين تسلمتهما المملكة اليوم من الجانب الروسي، مؤكدًا سموه حرص واهتمام صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - على سلامتهما.كما أوضح سموه أن السلطات المعنية بالمملكة تعمل على تأمين مغادرتهما إلى بلادهما في أقرب وقت.من جانبه عبر وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية عن تثمين بلاده للجهود المبذولة من سمو ولي العهد في الوساطة لإخلاء سبيل الأسيرين الأمريكيين.// انتهى //23:15ت م0268