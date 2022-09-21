نيويورك 25 صفر 1444 هـ الموافق 21 سبتمبر 2022 م واسالتقى ممثلُ صاحبِ السموِّ أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح سموُّ الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي - في نيويورك اليوم- معاليَ رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على هامش اجتماعات الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها, إضافة إلى استعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك المطروحة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.كما التقى ممثلُ سموِّ أمير الكويت، وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وجرى خلاله استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها, إضافة إلى مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.//انتهى//23:30ت م0269