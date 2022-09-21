القاهرة 25 صفر 1444 هـ الموافق 21 سبتمبر 2022 م واسدعت جامعة الدول العربية خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع الدورة (15) التي عقدت اليوم بالقاهرة, إلى التنسيق وتعزيز التعاون الإعلامي العربي المشترك والدفع به إلى أفضل المستويات؛ بما يجعله أكثر فعالية وانسجاماً وارتباطاً بالقضايا العربية.وثمَّن الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية السفير أحمد رشيد خطابي - في كلمته خلال جلسة اجتماع الدورة (15) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب للتحضير للدورة العادية الـ52 لمجلس وزراء الإعلام العرب- الجهودَ والمبادراتِ البناءةَ للدول الأعضاء والمنظمات والاتحادات الإعلامية ذات صفة مراقب لدى مجلس وزراء الإعلام العرب التي شاركت في الانطلاقة الجديدة للعمل الإعلامي المشترك، من خلال مشاريعها القيمة؛ مما أسهم في إثراء جدول أعمال هذه الدورة.وأوضح أن اللجنة الدائمة للإعلام العربي بحثت الوسائل الكفيلة لإطلاق تعاون عربي واعد في مجالات تهم مستقبل أجيالنا الصاعدة كالإعلام التربوي، والإعلام البيئي بعدما أضحت قضايا البيئة والتنمية المستدامة وتغيرات المناخ وحماية التنوع البيولوجي في صلب الأجندة العالمية والإقليمية والوطنية.من جانبه, أكدَ رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري كرم جبر -في كلمته خلال الاجتماع- ضرورة الاتفاق على ضوابط عربية موحَّدة للتعامل مع منصات التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية.واقترح جبر ضرورة تشكيل لجنة تكون مهمتها خلق حالة من التواصل بين الدول العربية ومتابعة تنفيذ التوصيات، مثل التمهيد للقمة العربية التي ستنعقد في الجزائر، وتحيط وزراء الإعلام العرب بما يتم إنجازه أولاً بأول، و تعمل على تبادل أوراق العمل بين الدول العربية حول القضايا المهمة.//انتهى//23:41ت م0271