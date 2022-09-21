سياسي / وزير الخارجية القطري يجتمعُ مع المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط
الأربعاء 1444/2/25 هـ الموافق 2022/09/21 م واس
نيويورك 25 صفر 1444 هـ الموافق 21 سبتمبر 2022 م واس
اجتمعَ الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية- اليوم- مع المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
وجرى - خلال الاجتماع- استعراض مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
//انتهى//
23:42ت م
0272