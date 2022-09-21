اقتصادي / سوق الأسهم الأمريكية يغلقُ على انخفاض
الخميس 1444/2/26 هـ الموافق 2022/09/22 م واس
نيويورك 26 صفر 1444 هـ الموافق 22 سبتمبر 2022 م واس
سجَّلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية انخفاضاً مساء الأربعاء، بعد إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.
وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 522.45 نقطة إلى 1.70% ليغلق عند 30183.78 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضاً 66 نقطة إلى 1.71% عند 3789.93 نقطة.
وسجَّل المؤشر ناسداك المجمع تراجعاً عند 204.86 نقاط إلى 1.79% بواقع 11220.19 نقطة.
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