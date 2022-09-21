نيويورك 26 صفر 1444 هـ الموافق 22 سبتمبر 2022 م واسسجَّلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية انخفاضاً مساء الأربعاء، بعد إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 522.45 نقطة إلى 1.70% ليغلق عند 30183.78 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضاً 66 نقطة إلى 1.71% عند 3789.93 نقطة.وسجَّل المؤشر ناسداك المجمع تراجعاً عند 204.86 نقاط إلى 1.79% بواقع 11220.19 نقطة.// انتهى //00:06ت م0001