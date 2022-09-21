نيويورك 26 صفر 1444 هـ الموافق 22 سبتمبر 2022 م واسأعلنَت المملكةُ المتحدةُ تقديمَ 22.8 مليون جنيه إسترليني؛ لتمكين الأمم المتحدة وشركائها من المنظمات غير الحكومية على إيصال خدمات المياه والصرف الصحي، بالإضافة لتقديم علاجات صحية وتغذوية، لمواجهة موجة الجفاف في القرن الأفريقي.ودعت وزيرة التنمية البريطانية فيكي فورد - خلال جلسة معنية بالأزمة الإنسانية التي تواجه القرن الأفريقي أقيمت في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك مساء الأربعاء - المجتمعَ الدولي بالتحرك الآن لتفادي الكارثة، مع تزايد المخاوف من المجاعة المتوقعة في الصومال.//انتهى//00:07ت م0002