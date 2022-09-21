عمّان 26 صفر 1444 هـ الموافق 22 سبتمبر 2022 م واسأكدَ وزراء خارجية الأردن ومصر وألمانيا وفرنسا خلال أعمال اجتماعهم الوزاري السادس في مدينة نيويورك الأمريكية اليوم، التزامهم المشترك بنظام دولي متعدد الأطراف قاعدةً أساسيةً نحو تحقيق السلام والأمن والتنمية، مشددين على ضرورة التصدي لمحاولات تقويض هذا الالتزام.وأفادت وزارة الخارجية الأردنية - في بيان اليوم- أن الاجتماع الذي عُقد على هامش أعمال الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، بمشاركة كل من وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، والمصري سامح شكري، والألمانية آنالينا بيربوك، والفرنسية كاثرين كولونا، وبحضور كل من الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، ومنسق الأمم المتحدة الخاص للسلام في الشرق الأوسط، ركز على مواصلة التنسيق والتشاور لإيجاد أفق سياسي حقيقي لإعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حلِّ الدولتين، ووفق القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمرجعيات المتفق عليها بما في ذلك مبادرة السلام العربية.وشدَّد الوزراء بأن حل الدولتين على أساس خطوط الرابع من يونيو لعام 1967، ووفق قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة والمتصلة والقابلة للحياة تعيش بأمن وسلام، هو السبيل لتحقيق التطلعات المشروعة للفلسطينيين.وأعاد الوزراء التأكيد على الدور الجوهري لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) في تقديم المساعدة الإنسانية والخدمات الأساسية وتوفير الدعم السياسي والمالي للوكالة للوفاء بولايتها وفق تكليفها الأممي وذلك قبل تجديد ولايتها نهاية هذا العام.//انتهى//00:24ت م0003