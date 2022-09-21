مقديشو 26 صفر 1444 هـ الموافق 22 سبتمبر 2022 م واسأعلنَ الجيش الأمريكي القضاء على 27 مسلحاً من حركة الشباب الإرهابية في غارة جوية بإقليم حيران بوسط الصومال في إطار شنَّ الجيش والقوات المتحالفة معه هجوماً على المسلحين الشهر الماضي.وأفادت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا "أفريكوم" - في بيان له أمس- بأن الضربة الجوية هي السادسة من نوعها هذا العام.وأضافت أفريكوم أن مسلحي الحركة قتلوا في أثناء مهاجمتهم القوات الاتحادية بالقرب من بولوباردي حوالي 200 كيلومتر إلى الشمال من العاصمة مقديشو.وأشارت إلى أن "الضربات الدفاعية سمحت لقوات الجيش الوطني الصومالي وقوات بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال باستعادة زمام المبادرة ومواصلة عملية تقويض حركة الشباب في إقليم حيران بوسط الصومال".//انتهى//00:31ت م0004