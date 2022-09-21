الرياض 26 صفر 1444 هـ الموافق 22 سبتمبر 2022 م واسزار سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة أحمد فاروق توفيق، معرض وزارة الداخلية (عِزّ الوطن) المقام بمناسبة اليوم الوطني الـ (92)، في واجهة الرياض.وقدم السفير المصري التهنئة للمملكة العربية السعودية قيادة وشعبًا بهذه المناسبة.وعبر عن سعادته بما شاهده من عروض عسكرية وفعاليات.وتشارك وزارة الداخلية بعدد من الفعاليات والعروض الميدانية، وذلك لمدة (4) أيام ابتداءً من 21 سبتمبر حتى 24 سبتمبر 2022م، وذلك من الساعة الـ (4) عصرًا حتى الـ (11) مساءً.// انتهى //00:41ت م0007