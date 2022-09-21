الرباط 26 صفر 1444 هـ الموافق 22 سبتمبر 2022 م واسعبر المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) الدكتور سالم بن محمد المالك عن سعادته واعتزازه بفوز المنظمة بجائزة مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية لعام 2022 في فرع نشر الوعي اللغوي، وإبداع مبادرات مجتمعية لغوية.وعزز الدكتور المالك هذه الجائزة كونها نابعة من مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، الذي تأسس لخدمة العربية، وتعزيز دورها وإسهامها الحضاري والعلمي والثقافي إقليميا وعالميا.وأشار إلى أن فوز الإيسيسكو بهذه الجائزة المرموقة يؤكد تقدير المركز للجهود التي تبذلها المنظمة في خدمة ودعم لغة الضاد، ولما تنفذه من برامج ومشاريع تسهم في إعطاء لغة القرآن المكانة اللائقة بها بين لغات العالم.// انتهى //00:52ت م0008