نيويورك 26 صفر 1444 هـ الموافق 22 سبتمبر 2022 م واسالتقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، رئيس وزراء الجبل الأسود دريتان آبازوفيتش، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والسبعين بنيويورك.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تعزيزها في مختلف المجالات، للوصول بها إلى آفاق أرحب بما يخدم تطلعات حكومتي وشعبي البلدين، إضافة إلى استعراض آخر المستجدات على الصعيدين الدولي والإقليمي.حضر اللقاء، صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.// انتهى //00:53ت م0009