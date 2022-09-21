نيويورك 26 صفر 1444 هـ الموافق 22 سبتمبر 2022 م واسالتقى معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف في نيويورك بمعالي وزير خارجية جمهورية قبرص يوانيس كاسوليديس، وذلك على هامش اجتماعات الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.وجرى - خلال اللقاء- مناقشة أوجه تعزيز العمل بين مجلس التعاون وجمهورية قبرص في المجالات المختلفة، ومسار العلاقات التي تجمع مجلس التعاون بجمهورية قبرص، إضافة إلى بحث سبل تعزيز وتنمية التعاون الثنائي، والقضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.// انتهى //00:53ت م0010