سياسي / أمين عام منظمة التعاون الإسلامي يشاركُ في المائدة المستديرة حول تعليم الفتيات في النيجر
الخميس 1444/2/26 هـ الموافق 2022/09/22 م واس
نيويورك 26 صفر 1444 هـ الموافق 22 سبتمبر 2022 م واس
شاركَ معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه - أمس - في أعمال المائدة المستديرة التي دعت لها جمهورية النيجر بعنوان: "ضمان نجاج تعليم الفتيات في النيجر" وذلك على هامش اجتماع الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
ويهدف - هذا اللقاء- إلى حشد الدعم اللازم من قبل الشركاء لتمكين الفتيات في المناطق الريفية في النيجر من مواصلة التعليم في ظروف جيدة.
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