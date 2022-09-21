نيويورك 26 صفر 1444 هـ الموافق 22 سبتمبر 2022 م واسشاركَ معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه - أمس - في أعمال المائدة المستديرة التي دعت لها جمهورية النيجر بعنوان: "ضمان نجاج تعليم الفتيات في النيجر" وذلك على هامش اجتماع الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.ويهدف - هذا اللقاء- إلى حشد الدعم اللازم من قبل الشركاء لتمكين الفتيات في المناطق الريفية في النيجر من مواصلة التعليم في ظروف جيدة.// انتهى //01:12ت م0012