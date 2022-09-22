الرياض 26 صفر 1444 هـ الموافق 22 سبتمبر 2022 م واسانطلقت أمس احتفالات وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية باليوم الوطني الـ (92) تحت عنوان: "عز الوطن" في واجهة الرياض بعدد من الفعاليات والعروض الميدانية.واحتوت فعاليات "عز الوطن" على معرض وأجنحة تقدم من خلالها برامج تفاعلية ترفيهية وتوعوية وتعريفية للزوار، كما شهد ميدان العرض تطبيقات ميدانية تحاكي الفرضيات والمخاطر الأمنية.// انتهى //02:18ت م0017