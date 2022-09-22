اليوم الوطني / وزارة الداخلية تشارك في احتفالات اليوم الوطني الـ 92
الخميس 1444/2/26 هـ الموافق 2022/09/22 م واس
الرياض 26 صفر 1444 هـ الموافق 22 سبتمبر 2022 م واس
انطلقت أمس احتفالات وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية باليوم الوطني الـ (92) تحت عنوان: "عز الوطن" في واجهة الرياض بعدد من الفعاليات والعروض الميدانية.
واحتوت فعاليات "عز الوطن" على معرض وأجنحة تقدم من خلالها برامج تفاعلية ترفيهية وتوعوية وتعريفية للزوار، كما شهد ميدان العرض تطبيقات ميدانية تحاكي الفرضيات والمخاطر الأمنية.
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