كانبيرا 26 صفر 1444 هـ الموافق 22 سبتمبر 2022 م واسأعلن وزير التنمية الدولية والباسفيك الأسترالي بات كونروي في بيان صادر عن مكتبه أن الحكومة الأسترالية ستقدم 9 ملايين دولار أسترالي إلى مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث كجزء من شراكة جديدة مدتها ثلاثة سنوات لمساعدة دول المحيط الهادئ على الاستعداد لآثار الكوارث وتغير المناخ.وقال الوزير كونروي "تعد دول جزر المحيط الهادئ من بين أكثر دول العالم عرضة لتأثيرات الكوارث وتغير المناخ ، وتعمل أستراليا في شراكة مع هذه الدول لمواجهة هذه التحديات".// انتهى //02:56ت م0020