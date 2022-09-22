نيويورك 26 صفر 1444 هـ الموافق 22 سبتمبر 2022 م واسالتقى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، كلا على حدة أمس، وزير الخارجية والشؤون الأوروبية والتجارة بجمهورية مالطا إيان بورغ، ووزير الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين في الخارج بجمهورية غامبيا الدكتور مامادو تنغارا، ووزير الخارجية بمملكة الدنمارك جيب كفود، و نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في جمهورية سلوفينيا تانيا فايون، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.وجرى خلال هذه اللقاءات استعراض علاقات التعاون الثنائي بين قطر وكل من مالطا وغامبيا والدنمارك وسلوفينيا.// انتهى //03:08ت م0021