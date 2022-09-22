عام / أستراليا تصادر شحنة مخدرات ضخمة تصل قيمتها إلى 182 مليون دولار أسترالي
الخميس 1444/2/26 هـ الموافق 2022/09/22 م واس
كانبيرا 26 صفر 1444 هـ الموافق 22 سبتمبر 2022 م واس
أعلنت الشرطة الفيدرالية الأسترالية في بيان على موقعها الإلكتروني الرسمي عن مصادرة شحنة مخدرات ضخمة تصل قيمتها السوقية إلى حوالي 182 مليون دولار أسترالي كانت مخبأة في شحنة قهوة.
وقالت الشرطة الأسترالية إن الشحنة كانت تحتوي على 200 كيلوغرام من مخدرات الميثامفيتامين وستة كيلوغرامات من الكوكايين ، مخبأة داخل شحنة حبوب قهوة وصلت إلى ميناء ملبورن.
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