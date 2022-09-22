كانبيرا 26 صفر 1444 هـ الموافق 22 سبتمبر 2022 م واسأعلنت الشرطة الفيدرالية الأسترالية في بيان على موقعها الإلكتروني الرسمي عن مصادرة شحنة مخدرات ضخمة تصل قيمتها السوقية إلى حوالي 182 مليون دولار أسترالي كانت مخبأة في شحنة قهوة.وقالت الشرطة الأسترالية إن الشحنة كانت تحتوي على 200 كيلوغرام من مخدرات الميثامفيتامين وستة كيلوغرامات من الكوكايين ، مخبأة داخل شحنة حبوب قهوة وصلت إلى ميناء ملبورن.// انتهى //03:16ت م0022