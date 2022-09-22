جدة 26 صفر 1444 هـ الموافق 22 سبتمبر 2022 م واسالتقى فخامة رئيس بوركينا فاسو بول هنري سانداجو داميبا ، أمس ، معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، وذلك على هامش الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.وبحث الجانبان تعزيز أوجه التعاون بين منظمة التعاون الإسلامي وبوركينا فاسو بما يخدم العمل الإسلامي المشترك، وكذلك التحديات السياسية والأمنية والتنموية التي تواجه دول منطقة الساحل وبحيرة تشاد.وأكد رئيس بوركينا فاسو الأهمية التي توليها بلاده لمنظمة التعاون الإسلامي.وأوضح معالي الأمين العام من جانبه حرص منظمة التعاون الإسلامي على أمن واستقرار بوركينا فاسو ومنطقة الساحل وبحيرة تشاد.// انتهى //04:00ت م0023