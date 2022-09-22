نيويورك 26 صفر 1444 هـ الموافق 22 سبتمبر 2022 م واسالتقى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني ، كلا على حدة أمس، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف، ووزيرة الخارجية والشؤون الأوروبية والتجارة الخارجية والمؤسسات الثقافية الاتحادية بمملكة بلجيكا حاجة لحبيب، والمبعوث الأمريكي الخاص لأفغانستان توماس ويست ، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.وجرى خلال هذه اللقاءات استعراض عدد من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //05:03ت م0026