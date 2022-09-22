نيويورك 26 صفر 1444 هـ الموافق 22 سبتمبر 2022 م واسالتقى وزير الخارجية بمملكة البحرين الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، أمس، معالي وزير خارجية جمهورية ترينيداد وتوباغو أماري برون، وذلك على هامش انعقاد أعمال الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.وجرى خلال اللقاء بحث أوجه علاقات التعاون الثنائي بين البلدين على الأصعدة كافة، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وفي ختام الاجتماع تم التوقيع على بيان مشترك لإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين.// انتهى //06:15ت م0027