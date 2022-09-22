إسلام آباد 26 صفر 1444 هـ الموافق 22 سبتمبر 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم اتفاق باكستان والولايات المتحدة الأمريكية على تعزيز التعاون الثنائي في مجال التعامل مع ظاهرة التغير المناخي.واهتمت بوصول الطائرة الإغاثية الثالثة ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إلى مدينة كراتشي لإغاثة متضرري السيول والأمطار بجمهورية باكستان الإسلامية.وتابعت زيارة رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إلى نيويورك لحضور الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وعقده سلسلة من اللقاءات مع زعماء العالم لبحث العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية.وأشارت إلى تحذير الأمم المتحدة من تعرض باكستان لأزمة الأمن الغذائي وتفشي الأوبئة والأمراض بسبب كارثة الفيضانات التي دمرت المحاصيل الزراعية وتضرر منها أكثر من 33 مليون شخص.وتناولت صحف إسلام آباد تجديد منظمة التعاون الإسلامي دعوتها للمجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات ملموسة لحل النزاع في جامو وكشمير وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.// انتهى //07:57ت م0031