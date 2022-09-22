طوكيو 26 صفر 1444 هـ الموافق 22 سبتمبر 2022 م واسضرب زلزال بلغت قوته 5.3 درجات على مقياس ريختر، اليوم، قبالة الساحل الشرقي لليابان، دون صدور تحذيرات من حدوث موجات مد عاتية تسونامي.وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، أن مركز الزلزال وقع قبالة سواحل محافظة تشيبا شرقي طوكيو، وعلى عمق 30 كم، مشيرة إلى أنه لم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.// انتهى //09:28ت م0032