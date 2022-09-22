عام / زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب قبالة الساحل الشرقي لليابان
الخميس 1444/2/26 هـ الموافق 2022/09/22 م واس
طوكيو 26 صفر 1444 هـ الموافق 22 سبتمبر 2022 م واس
ضرب زلزال بلغت قوته 5.3 درجات على مقياس ريختر، اليوم، قبالة الساحل الشرقي لليابان، دون صدور تحذيرات من حدوث موجات مد عاتية تسونامي.
وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، أن مركز الزلزال وقع قبالة سواحل محافظة تشيبا شرقي طوكيو، وعلى عمق 30 كم، مشيرة إلى أنه لم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.
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