الرباط 26 صفر 1444 هـ الموافق 22 سبتمبر 2022 م واسركزت الصحف المغربية الصادرة اليوم، اهتمامها على مبادرة الوساطة التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، والتي مكنت من الإفراج عن عشرة أسرى من مواطني عدد من الدول من بينها المغرب، في إطار عملية تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا.وعرجت الصحف على المباحثات التي أجراها وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، أمس مع وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، في نيويورك، مبرزة إعلان الجانبين عن عقد اجتماع رفيع المستوى في الرباط قبل نهاية العام.وتناولت صحف الخميس المباحثات التي أجراها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بنيويورك، والتي ركزت على عدة قضايا في مقدمتها القضية الفلسطينية وسبل دعم الشعب الفلسطيني.وتطرقت صحف الرباط إلى ارتفاع الدولار الأمريكي الذي سجل أمس ارتفاعًا إلى أعلى مستوياته خلال 20 عامًا، مقابل مجموعة من العملات الرئيسية الأخرى.// انتهى //09:45ت م0033