القاهرة 26 صفر 1444 هـ الموافق 22 سبتمبر 2022 م واساهتمت الصحف المصرية الصادرة اليوم بتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إيمان مصر بأهمية الدور الاستراتيجي للإعلام في مساندة جهود الدول لتحقيق الاستقرار والتنمية، وذلك من خلال تناول القضايا الوطنية وتعميق الوعي العام لدى الشعوب.وسلطت الضوء على إطلاق الحكومة المصرية استراتيجيتها الوطنية للملكية الفكرية في احتفالية كبرى أمس .وتناقلت دعوة منظمة التحرير الفلسطينية إلى آلية دولية لتأمين دعم مالي متعدد السنوات لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).ولفتت الصحف الانتباه إلى تطلع الأمين العام لجامعة الدول العربية لإنتهاء الأزمة السياسية عبر التوافق على شخص كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، واتباع نهج «الاحتواء لا الإقصاء».وأخبرت أن الانقسامات العالمية طغت على اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ ٧٧ في وقت هيمنت فيه الأزمة الأوكرانية على مناقشات وكلمات قادة دول العالم.وتحدثث صحف الخميس عن استئناف روسيا والولايات المتحدة أول مهمة مشتركة إلى محطة الفضاء الدولية، وذلك منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية.// انتهى //10:08ت م0037