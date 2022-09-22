الكويت 26 صفر 1444 هـ الموافق 22 سبتمبر 2022 م واساحتفت سفارة المملكة في دولة الكويت أمس, بمناسبة اليوم الوطني الـ92 للمملكة ، بحضور صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت ، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بالوكالة بدولة الكويت الدكتور محمد الفارس.وقال سموه في كلمة خلال الحفل : " إن المملكة تحتفل بمناسبة اليوم الوطني الـ 92 لتوحيد المملكة على يدي الملك عبدالعزيز رحمه الله ورجاله المخلصين حيث كان لجهودهم الفضل فيما ينعم به المواطنون من أمن وأمان ورخاء" .وأضاف أن المملكة وصلت إلى مراحل متقدمة خلال فترة قصيرة بفضل الله أولا ، ثم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ورؤية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -.من جانبه هنأ الدكتور محمد الفارس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين و الشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني الـ92 للمملكة، مؤكدا حرص الشعب الكويتي على مشاركة المملكة العربية السعودية فرحتها بيومها الوطني .وأشار إلى أن هذه المناسبة تعد قريبة على قلوب الكويتيين، معربا عن التمنيات للمملكة بمزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //10:38ت م0041