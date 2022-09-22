الخرطوم 26 صفر 1444 هـ الموافق 22 سبتمبر 2022 م واسسلطت الصحف السودانية الصادرة اليوم الضوء على المباحثات التي أجراها عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن شمس الدين كباشي أمس، مع المبعوث الصيني الخاص للقرن الأفريقي شيويه بينج، والتي تركزت حول تعزيز العلاقات الراسخة بين السودان والصين وسبل دعم آفاق التعاون المشترك بين البلدين.ونشرت صحف الخميس إعلان المجلس القومي للدفاع المدني في السودان أن حصيلة الضحايا جراء السيول والفيضانات التي اجتاحت عدداً من المناطق بالسودان مؤخراً بلغت 144 وفاة منذ بدء موسم الأمطار وحتى الآن.ولفتت الانتباه إلى اتفاق القاهرة والخرطوم أمس على ضرورة تسريع وتيرة التعاون في المشروعات الإستراتيجية، خاصة ما يتعلق بالربط الكهربائي، وإنشاء منطقة صناعية مصرية في السودان، وكذلك التعاون في مجالات التعليم العالي والتدريب.// انتهى //10:39ت م0043