جيزان 26 صفر 1444 هـ الموافق 22 سبتمبر 2022 م واسأطلقت أرامكو السعودية اليوم، فعاليات متنوعة بجازان تزامناً مع مناسبة اليوم الوطني الـ92 للمملكة.واستقطبت الفعاليات التي تستمر حتى 25 سبتمبر الجاري، مختلف فئات المجتمع من الزوار, حيث الأركان المختلفة التي شملت تعريفًا عن "بئر الخير" كأول بئر نفط في المملكة، أدخلت السعودية ضمن قائمة الدول الكبرى المنتجة للطاقة، إلى جانب زاوية لتعريف الزوار بمراحل تأسيس أرامكو ومراحل تطور صناعة النفط في المملكة التي تشمل مراحل التأسيس واكتشاف النفط ومرحلة البناء والتخطيط ، ومرحلة التحديات والتطوير ، ومرحلة النهضة والازدهار ، ومرحلة الصناعة والتنمية ، ومرحلة العلوم والتقنية ، وصولًا لمرحلة الرؤية والاستدامة.كما شملت الأركان المتخصصة عرضًا لأبرز مبادرات أرامكو السعودية وهي مبادرة القهوة للبن السعودي، وروزيار للورد الطائفي، والعسل وجوفنا لزيت الزيتون، إلى جانب المبادرات البيئية في زراعة أشجار المانجروف والتنوع الحيوي في المملكة.ويحظى الأطفال بركن خاص عبر واحة الطفل للاستماع لقصص وطنية ، فيما يجد الزوار فرصة التقاط صور تذكارية لتخليد المناسبة وتدوين مشاعرهم الوطنية.// انتهى //10:40ت م0044