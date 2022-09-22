إسلام أباد 26 صفر 1444 هـ الموافق 22 سبتمبر 2022 م واساحتفت سفارة المملكة العربية السعودية في جمهورية باكستان الإسلامية بمناسبة اليوم الوطني الـ 92 للمملكة ، بحضور معالي وزير الداخلية الباكستاني رانا ثناء الله، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي، وعدد من المسؤولين الباكستانيين.وبهذه المناسبة قدم وزير الداخلية الباكستاني، التهاني باسم القيادة والحكومة والشعب الباكستاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهد الأمين ـ حفظهما الله ـ والشعب السعودي، بمناسبة اليوم الوطني للمملكة، معرباً عن تمنياته للمملكة بالمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادتها الرشيدة.كما جدد شكر وتقدير الحكومة والشعب الباكستاني للمملكة على الوقفة الإنسانية التي وقفتها مع المنكوبين من الفيضانات الكارثية التي تشهدها باكستان، مؤكداً أن المملكة جسدت مفهوم معرفة الأصدقاء عند الشدائد.واشتملت الفعاليات المقامة بهذه المناسبة على عرض للتراث السعودي ، ومعرض للصور، بالإضافة إلى بعض العروض المرئية للمحطات التاريخية البارزة في تاريخ العلاقات السعودية الباكستانية، والدعم الذي قدمته المملكة للشعب الباكستاني في كل المراحل وكذلك إبراز النهضة التي تشهدها المملكة.// انتهى //10:40ت م0045