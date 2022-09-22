الرياض 26 صفر 1444 هـ الموافق 22 سبتمبر 2022 م واسإعداد – سعود الجنيدلبعد بزوغ نجمه موحدًا ومؤسسًا لوطن شموخ مترامي الأطراف، يشار إليه بالبنان من جميع الأصقاع، أسر بشخصيته القيادية وأعماله الخالدة العالم أجمع، ومنهم شعراء الشام الذين رأوا في شخصية الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- القائد الملهم المناصر لقضايا العرب والمسلمين، وهو أمل الأمة بعد أن عصفت بها رياح الفرقة والشتات والتناحر، فكانت شخصيته -رحمه الله- هي حلم الخلاص والأمل في توحيد العرب والمسلمين.غيرة الملك عبدالعزيز على مصالح العرب والمسلمين، وشجاعته في الحق، وعطفه على الضعفاء، ومساندته رجال الفكر الذين شردهم الاستعمار، فإذا هم يلقون عنده كل ترحيب، ويجدون في كنفه وفي رحاب مملكته ظلاً وارفًا وحماية وأمنًا؛ أفعال وخصال ومواقف حركت مشاعرهم وهيجت قرائحهم، فإذا بالقصائد تزدان بوصف الملك عبدالعزيز وتعداد مناقبه وفضائله.وشعراء بلاد الشام الذين خُلدت قصائدهم بخلود الملك عبدالعزيز كانوا من أبرز شعراء العروبة وأكثرهم شهرة في زمانهم، وهم يمثلون مختلف أقطار بلاد الشام ويعد أكثرهم من رواد النهضة الأدبية؛ كالشعراء: خليل مطران، والأخطل الصغير، وخير الدين الزركلي، وفؤاد الخطيب، ومحمد البزم، - بحسب ما ذكره خالد الخنين في كتابه الملك عبدالعزيز في عيون شعراء الشام –.يقول الخنين في معرض حديثه عن شعراء الشام: "بعضهم لم تكن تربطه بالملك عبدالعزيز أو المملكة إلا رابطة الإعجاب والتقدير، فمنهم المسلم... والسوري واللبناني والفلسطيني، ومنهم ذو الاتجاه الإسلامي أو العروبي، ومنهم الشيخ المعمم والمثقف المنفتح على قيم الغرب، ومنهم الشاب المتحمس والشيخ الطاعن في السن، وهم على اختلاف أمصارهم ومشاربهم مجمعون على عظمة الملك عبدالعزيز ورجولته وعدله وجدارته بقيادة العرب والمسلمين...".في هذا التقرير تستعرض وكالة الأنباء السعودية بعض قصائد هؤلاء الشعراء، التي قيلت إما في حياة الملك عبدالعزيز، أو بمناسبة رحيله –رحمه الله – وبعضها جاء متأخراً.الملك عبدالعزيز البانييتردد موضوع البناء والعمران في المدائح بصورة واضحة، فهذا الشاعر خليل مطران يشير إلى بناء القرى واستخراج الذهب من مناجم المملكة والرخاء الذي تحقق للمملكة وشعبها، يقول في قصيدة "سل أهل نجد":بنى القرى في أقاصي البيد يَعْمُرُهاوقبله لم تباشرها يدا بانوأخرج الدر من أخلاف جَلمَدهاللعائلين ومن أجواف غِيرانصحائف المجد خطُّوها وزيّنها"عبدالعزيز" بتاج فوق عنوانوعلى المعنى ذاته يتطرق الشاعر فارس سعد عن بناء المرافق الملكية والخير الذي عمّ المواطنين وتحسن أوضاع الرعية.. يقول:دَمّث الوعرَ فالقفار رياضٌمن أياديه، والصخور رخامُشرّد البؤس فهو أين توارىعنه يقتص إثره الإنعامُأبداً من يمينه للعطاياهجمات، وللرزايا انهزامسعدتْ أمة وعزت بلادلهما فيك منقذٌ وإمامالملك المسلم الغيورتطرق شعراء الشام إلى هذا المعنى حينما مدحوا الملك عبدالعزيز أو رثوه أو هنأوه، يقول الشاعر بولس سلامة:مدّ عبدالعزيز كفّاً نبايعأنت أولى الورى بهذا الشأنمنذ مال الإسلام عن ذروتيهما رأى مثل وجهك المسجدانوحمد الشعراء للملك عبدالعزيز – رحمه الله – أنه حكّم شرع الله في رعيته، فاستمد دستور المملكة العربية السعودية من مبادئ الإسلام.يقول الشاعر سليم الزركلي:وحكمت دين الله فيما شرعتهفأعتق مكبول ودان ممرّدمهرت لواء العدل أرضًا مخوفةفأمّن من أوذي ومن كان يرعدوبات حمام الأيك يهتف بالذيتحاشاه ذئب في الفلاة يعربدالملك عبدالعزيز ودفاعه عن قضايا الإسلام والعربأبرز شعراء الشام مواقف الملك عبدالعزيز المشرفة، ودفاعه عن قضايا العرب والمسلمين، يقول الشاعر فؤاد الخطيب:يا ملجأ العرب الأحرار قاطبةمن بين مضطهد منهم ومن نُكباآمنت بالصفحات الغُرّ خالدةتثني عليك ثناء يملأ الحقُباإن الجزيرة قد كانت وما فتئتتراك في كل خير نالها سبباويعد الشاعر خير الدين الزركلي الملك عبدالعزيز المعقل الأمين للعرب، يقول في إحدى قصائده:هنالك من أبناء يعرب أمةٌكمُلتمع الحدين زين بإرهافتقدمها عبدالعزيز فصانهامن الحلك المرئي والشرك الخافيدعا فأجابته الجموع فقادهافوحّد أشتاتاً وقام بأحلافالملك الكريم الشجاعيقول في هذا المعنى الشاعر خير الدين الزركلي:جودٌ كمُنهل السّحاب، وما الغنىبمحبَّبٍ لولا الندى والجودعرشٌ بناه على النضال عمادُهُودعامه الإيمان والتسديدضم القلوب موحداً أشتاتهالله ثم لشعبه التوحيدوشجاعة الملك عبدالعزيز كانت خصلة بارزة في شخصيته، ومضرب الأمثال، وفي ذلك يقول الشاعر خير الدين الزركلي:يقظٌ كأنّ لقلبه ولعينهرصدين لا يعييهما مرصودتتطاحن الفرسان وهو كأنهما بينها عَلَمٌ يجول وحيدتتعاقب الأحداث دُهماً حولهويجيل فيها طرفه فتحيدومن نافلة القول إن هناك معاني عديدة وخصال في شخصية الملك عبدالعزيز وردت في قصائد شعراء الشام، ومنها: عفته، ودهاؤه السياسي، وتقاه، وحسن تدبيره، وبُعد نظره، وهي منثورة في دواوينهم الشعرية.// انتهى //11:06ت م0046