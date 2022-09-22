جدة 26 صفر 1444 هـ الموافق 22 سبتمبر 2022 م واستنظم أمانة محافظ جدة تزامناً مع الاحتفاء باليوم الوطني الـ 92، عدداً من المبادرات المجتمعية، وذلك لتعزز الشراكة مع القطاع الثالث (غير الربحي).وتشمل المبادرات إقامة المعارض التوعوية والتعريفية بمركز الملك عبدالعزيز الثقافي، وممشى حديقة الأمير ماجد، والفيحاء، وذلك بالتعاون مع جمعيات "الأيدي المحترفة، وزمزم، وكفى، وحماية الأسرة، وتراحم، وطفولة آمنة".كما يحتضن ميدان خادم الحرمين الشريفين (السارية) جدارية الفن التشكيلي بمشاركة مجتمعية من الفنانين التشكيليين، وهي عبارة عن تصميم لوحة تعبر عن هوية اليوم الوطني، إلى جانب تنفيذ مبادرة الرسم على كوبري المربع وتشجير ممشى الأمير فيصل من خلال الفريق التطوعي حيث الإنسان أولاً .// انتهى //11:18ت م0048