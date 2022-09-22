الجزائر 26 صفر 1444 هـ الموافق 22 سبتمبر 2022 م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بإعلان البرلمان الجزائري جلسات علنية بداية من الأحد المقبل للاستماع إلى عرض رئيس الوزراء أيمن بن عبدالرحمن حصيلة أداء حكومته، مبرزة أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي وجهود محاربة الفساد والاصلاحات التي تعتزم الحكومة تنفيذها تستأثر باهتمام النواب.وعرجت على لقاءات وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة مع نظرائه العرب والأجانب على هامش اجتماعات الدورة الـ77 للجمعية العامة السنوية لمنظمة الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن لعمامرة ناقش الموضوعات الأقليمية والدولية وشرح مواقف الجزائر حوله.وأبرزت صحف الجزائر مباحثات رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، الذي يزور الجزائر حالياً، مع المسؤولين الجزائريين حول مستجدات القضية الفلسطينية والتحضيرات الجارية لانعقاد القمة العربية بالجزائر يومي 1 و2 نوفمبر القادم.// انتهى //11:32ت م0050