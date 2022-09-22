القاهرة 26 صفر 1444 هـ الموافق 22 سبتمبر 2022 م واسأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الأهمية التي توليها الجامعة للتوصل إلى حل نهائي وعادل يضمن للفلسطينيين حقهم في إقامة دولتهم، مشيرًا إلى أن حل تلك القضية سيسهم بلا شك في تعزيز الحوار العالمي ويخدم قضايا التعايش.جاء ذلك في بيان للجامعة العربية اليوم خلال لقاء أبو الغيط مع الممثل الأعلى لبرنامج الأمم المتحدة لتحالف الحضارات ميجيل موراثينوس، وذلك على هامش مشاركته في أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث تناول اللقاء تطورات الأوضاع على الصعيد الدولي، وكذا الجهود الدولية لتعزيز الحوار بين الحضارات والتصدي لخطاب الكراهية وكافة مظاهر الإقصاء والتمييز.// انتهى //11:38ت م0051